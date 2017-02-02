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Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»

Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»
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Фото: http://prav.tatarstan.ru/
По его словам, у большинства средняя заработная плата ниже. Поэтому руководителям надо смотреть, как сделать этот показатель выше

Сегодня в ходе итоговой коллегии татарстанстата вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев заявил, что вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет.

- Вы понимаете, что средняя заработная плата ниже. Нам, как руководителям, надо смотреть, как сделать этот показатель выше, - отметил он.

Так, в ходе коллегии Шайхразиев попросил поднять руки тех, у кого средняя зарплата больше республиканского уровня — больше 30 тысяч рублей. Однако в зале можно было увидеть лишь несколько поднятых рук, передает «Бизнес Online».

Напомним, ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе заседания коллегии Министерства культуры РТ рассмешил присутствующих сотрудников ведомства, заявив, что работники культуры в деревнях получают зарплату в 20 тысяч рублей. По словам присутствующих в зале сотрудников сельских клубов, молодые специалисты на селе не зарабатывают и 20 тысяч рублей. 

Люция Кашапова, 02.02.2017, 14:23
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2017, 14:34
Давай уж реальные цифры вывалим и будем с ними работать, а не будем хотя бы сами себе врать.
0
56
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Горожанин02 февраля 2017, 14:35
Вот, вот человек который пытается что то правильное сказать, хоть бы у него получилось!! Продолжай друг, мы послушаем!!!
Лучший комментарий
5
82
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Тайга02 февраля 2017, 14:39
«жираф большой,ему видней»
(В.Высоцкий)©
0
15
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Горожанин02 февраля 2017, 14:40
У 85% в рт зарплата не более 20т.р, харош обманывать уже>-(
3
54
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Горожанин02 февраля 2017, 14:42
Уроды всеправительсто, лохи, даже честно признаться в этом не могут..
0
38
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Горожанин02 февраля 2017, 14:42
Как он переживает, как он правильно сказал Но только опоздал. Это проблема, не первый десяток лет имеет место быть.
4
30
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Казанец02 февраля 2017, 14:49
Вот недавно, прошёл Гайдаровский форум. И сразу это напомнило о введенный на время реформ ''Гайдаровская '' минималка и ''потребительская корзинка'', чтоб люди от голода, как в блокадном Ленинграде не умирали.Сегодня в России миллиардеров и всяких попавших в списки Форбс публикуют показывая богатство. А вот минималка все еще на устах.У нас реформы всё еще идут? Или всё таки тупик?
1
28
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Горожанин02 февраля 2017, 14:56
лучше публиковать информацию о реальной инфляции - то есть данные на сколько за месяц "обесценился" рубль и на сколько реально "обнищал" народ
0
31
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Горожанин02 февраля 2017, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
лучше публиковать информацию о реальной инфляции - то есть данные на сколько за месяц "обесценился" рубль и на сколько реально "обнищал" народ
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В России об.этом говорят. А местные эфимерный имидж обо... потерять боятся.Цены как в Москве, а некоторые товары вообще не доступны, а зарплаты сельские, замкадошные.
1
37
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Анатолий02 февраля 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот, вот человек который пытается что то правильное сказать, хоть бы у него получилось!! Продолжай друг, мы послушаем!!!
Развернуть
Точно, сказал правильно! Но вопрос, как будут поднимать опять же среднюю зар.плату? Не думаю, что путём повышения тем, кто получает мизер, скорее всего за счёт тех кто получает много, просто будут получать ещё больше.
2
23
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2*202 февраля 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Вот, вот человек который пытается что то правильное сказать, хоть бы у него получилось!! Продолжай друг, мы послушаем!!!
Развернуть
Вы всерьез верите этому клоуну?
0
20
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Горожанин02 февраля 2017, 15:26
Какие могут быть реформы, 17 лет застоя, скоро Леонида Ильича переплюнем.
0
25
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и02 февраля 2017, 15:38
Раньше я мог позволить себе со своей зарплаты спокойно купить телевизор или холодильник. Сейчас придется полгода откладывать. Поэтому в магазины бытовой техники уже года 3 не захожу вообще, смысла нет.
0
36
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ага02 февраля 2017, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Вот, вот человек который пытается что то правильное сказать, хоть бы у него получилось!! Продолжай друг, мы послушаем!!!
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Может попросите "друга" что-то реальное предпринять? А то, слушать уже надоело. Как говорится-" 3,14здеть - не мешки ворочать!"
0
12
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Горожанин02 февраля 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Уроды всеправительсто, лохи, даже честно признаться в этом не могут..
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Правительство далеко не лохи
7
4
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Горожанин02 февраля 2017, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Раньше я мог позволить себе со своей зарплаты спокойно купить телевизор или холодильник. Сейчас придется полгода откладывать. Поэтому в магазины бытовой техники уже года 3 не захожу вообще, смысла нет.
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Вам везёт......а я и раньше купить не могла,и сейчас не получается откладывать......тоска зелёная.....
1
12
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Горожанин02 февраля 2017, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Вам везёт......а я и раньше купить не могла,и сейчас не получается откладывать......тоска зелёная.....
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Это вам обеим везет, мне на еду то с трудом хватает... То же мне мажоры собрались...
0
13
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Раньше я мог позволить себе со своей зарплаты спокойно купить телевизор или холодильник. Сейчас придется полгода откладывать. Поэтому в магазины бытовой техники уже года 3 не захожу вообще, смысла нет.
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А зачем так часто, телевизор или холодильник менять?
8
5
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Горожанин02 февраля 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Вам везёт......а я и раньше купить не могла,и сейчас не получается откладывать......тоска зелёная.....
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А зачем женщине телевизор покупать? Пусть муж покупает.
2
4
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Горожанин02 февраля 2017, 17:03
Про таких как этот ублюдок говорят ,врет и не краснеет
2
13
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Горожан02 февраля 2017, 17:22
Да по всей стране средняя зп 15 тыс,это нормально. Что хотели то? Что ноете? Ходите голосуете на выборы или вообще не ходите- вот и получите распишитесь. Путин хороший. Дубль 23758439ый
4
9
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шом02 февраля 2017, 17:45
Не зря народ все чаще вспоминает времена СССР, да и 1917 за одно.
1
18
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Горожанин02 февраля 2017, 18:05
Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения русская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…
а в русской – один на веслах и семеро рулевых!
Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….
После реструктуризации русская команда выглядела так:
– четыре рулевых…
– два старших рулевых,
– один рулевой директор,
– и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
0
30
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Горожанин02 февраля 2017, 18:14
провинциальная зарплата мотивирует работать на себя:)
0
2
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ирина02 февраля 2017, 18:44
Ага это в городе 20 тыс, но я кассир и то не получаю! А тут в деревне, у меня тётя 5 тыс получает в месяц, а у мужчин и до 13 тыс не дотягивает, а выдают по 2-3 тыс каждую неделю, чтоб наверное не сдохли с голодухи!
0
12
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шом02 февраля 2017, 19:08
Многие пишут, что, народ почему вы все злые такие? А как народу не злится? Получил эти 20к если повезет и начинаеш думать, как б.. их разделить на еду, одежу, жкх, обучение, отдых и т.д., а смотришь статьи где некоторые граждани себе по 500 лямов премии выписывают и просто потихоньку аху.... над всем этим.
2
14
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ага02 февраля 2017, 19:47
"Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»"
"Нужно новую лапшу для быдла придумать!"
0
8
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ага02 февраля 2017, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Вы всерьез верите этому клоуну?
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Да кто тебе сказал? Таких ужей в болоте, знаешь сколько?
0
1
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ага02 февраля 2017, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Вот, вот человек который пытается что то правильное сказать, хоть бы у него получилось!! Продолжай друг, мы послушаем!!!
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Лапшу с ушей успевай только стряхивать, а то под.ней останешься
0
1
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vfrc02 февраля 2017, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
У 85% в рт зарплата не более 20т.р, харош обманывать уже>-(
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20тыщ - нам и не снилось. препод вуза получает 21 тысячу. ну плюс взяточки. а если ты не препод....
0
1
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vfrc02 февраля 2017, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
Многие пишут, что, народ почему вы все злые такие? А как народу не злится? Получил эти 20к если повезет и начинаеш думать, как б.. их разделить на еду, одежу, жкх, обучение, отдых и т.д., а смотришь статьи где некоторые граждани себе по 500 лямов премии выписывают и просто потихоньку аху.... над всем этим.
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все дело в сравнении и зависти. моя бабушка,пережившая войну, всегда просто радовалась тому, что наступил новый день и никогда никому не завидовала. это все плебейство. плюс зажрались уже. мама говорила, что в 50-е когда была школьницей. жили оч скудно суп сварят и едят дня три. в общем, было только одно блюдо. а училась она в казани, в элитной по тем временам 6 школе. бывш ввс... я сама помню кю70-х, огда в нашей любимой республике ввели талоны на мясо и масло. а в 90-е талоны былина все, плоть до макарон. помните?
0
1
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vfrc02 февраля 2017, 22:24
В ответ на комментарий пользователя
Многие пишут, что, народ почему вы все злые такие? А как народу не злится? Получил эти 20к если повезет и начинаеш думать, как б.. их разделить на еду, одежу, жкх, обучение, отдых и т.д., а смотришь статьи где некоторые граждани себе по 500 лямов премии выписывают и просто потихоньку аху.... над всем этим.
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причина в слабости и в коррумпированости полиции. нет команды - ск один мой знакомый оттуда, когда я ск про хоромы в боровом... почему нет=то? люди все это возвели на зарплату скромненькую чинуш? даа???
0
0
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Горожанин02 февраля 2017, 23:00
Ну, прям, не вице премьер, а капитан ощевидность.
0
1
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Горожанин03 февраля 2017, 00:18
В ответ на комментарий пользователя
все дело в сравнении и зависти. моя бабушка,пережившая войну, всегда просто радовалась тому, что наступил новый день и никогда никому не завидовала. это все плебейство. плюс зажрались уже. мама говорила, что в 50-е когда была школьницей. жили оч скудно суп сварят и едят дня три. в общем, было только одно блюдо. а училась она в казани, в элитной по тем временам 6 школе. бывш ввс... я сама помню кю70-х, огда в нашей любимой республике ввели талоны на мясо и масло. а в 90-е талоны былина все, плоть до макарон. помните?
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Не знаю . У меня родители в войну на 22 заводе познакомились . Мама самолеты клепала , отец лекальщик , фрезеровщиком был . После смены окопы под Арском капали. Еще помогали родителям , которые в деревне жили . Зимой под снегом картошку искали на поле . Можно было найти , которую осенью при сборе не заметили . Ничего , в середине 50-х купили машину . Построили гараж .Завод помог .Семья из шести человек .
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