В Татарстане полиция задержала студента, трижды пытавшегося вскрыть один и тот же банкомат

В Нижнекамске полиция с поличным задержала 19-летнего студента, который трижды пытался вскрыть один и тот же банкомат. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что в первый раз злоумышленник попытался вскрыть банковский терминал с помощью подручных средств 14 декабря прошлого года. Но сработала сигнализация и молодой человек успел покинуть отделение банка.

- Второй раз подозреваемый наведался к тому же электронному терминалу 20 декабря, попытавшись деформировать его слесарной монтажкой. Но и тогда он ушел ни с чем, испугавшись сработавшей сигнализации, - рассказали в ведомстве.

Во время третьей попытки кражи денег из банкомата полицейским удалось задержать местного жителя.

Свою вину студент признал полностью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».

- Учитывая, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении.