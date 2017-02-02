В Казань во время Кубка Конфедераций запустят дополнительные поезда. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, с 16 июня по 3 июля текущего года дополнительно назначено около 270 рейсов из/в Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Имеретинского курорта.

Отмечается, что наиболее востребованными направлениями будут Казань – Санкт-Петербург – Казань, Москва – Казань – Москва, Казань – Адлер – Имеретинский Курорт – Казань.

- Обеспечивать перевозку пассажиров в период проведения Кубка конфедераций будут около 30 дополнительных составов, в том числе четыре двухэтажных поезда, - сообщили в пресс-службе РЖД.