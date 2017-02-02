Эколог из РТ: «Грязный снег скидывают на место обитания краснокнижных животных и растений»

Профессор КФУ Нафиса Мингазова рассказала о судьбе "мокрых земель" в Казани

2 февраля во всем мире отмечали День водно-болотных угодий. Их еще называют ветландами, то есть "мокрыми землями" в переводе с английского.

Мы встретились с заведующей кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафисой Мингазовой и узнали, сколько ветландов есть в Казани, кто на них обитает и каким угрозам со стороны людей они подвергаются.

- К водно-болотным угодьям относят все поверхностные воды с глубиной до 6 метров. Эта глубина обеспечивает активное самоочищение и биологическую продуктивность водоемов, а также служит местом обитания флоры и фауны. Большинство водных объектов в Татарстане, по классификации ветландов, это именно водно-болотные угодья. К слову, примерно половина Куйбышевского водохранилища имеет глубины 4-6 метров.

- А есть у нас в республике водно-болотные угодья мирового значения?

- Да, есть. Например, в районе Свияжского залива, поселка Займище (та самая территория, засыпка которой вызвала протесты населения - прим. автора), в районе Камского устья, Мёшинский залив. Это те водоемы, которые могли бы войти в так называемый теневой список ветландов мирового значения. Потому что это зона активного самоочищения, нереста рыб и место кочевок птиц.

- А как же Казань?

- Еще недавно Казанка в нижнем течении была близка к этим показателям, но, к сожалению, из-за сильного антропогенного воздействия потеряла это значение. Однако остались небольшие кусочки водно-болотных угодий, которые специалисты-экологи рекомендуют сделать особо охраняемыми природными территориями хотя бы местного значения. Это ветланды в районе поселка Торфяной и по улице Гаврилова.

Поймите, вода - это ресурс, который намного ценнее, чем нефть и золото. Многие прогнозируют, что в будущем войны будут вестись именно из-за воды. Ее нужно беречь, а мы относимся к ней варварски.

- Как вы оцениваете итоги Года водоохранных зон в Татарстане?

- Была приятно удивлена, что Министерство экологии РТ стало чаще выявлять нарушения и привлекать к ответственности виновных. Вплоть до выселения из водоохранных зон и сноса незаконных построек. И эта практика будет продолжена. Также была проделана большая работа по благоустройству прибрежных зон в качестве рекреационных объектов. Причем, была использована концепция "живой реки", то есть с сохранением зеленых берегов и отказа от бетонных укреплений.

По Татарстану на многих водоемах было осуществлено мягкое берегоукрепление. В Казани на озере Кабан ведется строительство так называемой "зеленой губки", то есть каскада небольших бассейнов, за счет которых будет идти очистка воды.

- А как обстоят дела с территорией возле Миллениума?

- Около моста Миллениум сохранился кусочек водно-болотных угодий с пойменными озерками и небольшими лугами, на которых обитают несколько редких видов. Но вот уже сейчас местные жители жалуются, что на этот крохотный кусочек сохранившейся природы муниципальные службы высыпают грязный снег с дорог. Я считаю, что это варварство.

По нашим подсчетам, на этом крохотном кусочке сохранилось место обитания около 8 видов животных и растений занесенных в Красную Книгу. Там находится колония крачки речной и гнездится лысуха, там массовое обитание крякв, которые уже становятся редкостью в нашем городе. Там высокое разнообразие энтомофауны: в прошлом году, например, на двух квадратных метрах сидело 24 бабочки! Как можно сыпать туда грязный снег?

Лысуха

- Но эти водно-болотные угодья станут частью эконабережной, которая пройдет от Дворца Единоборств до "Казань Арены"?

- Да, мы предложили, чтобы эта территория плавно вписывалась в концепцию новой набережной. Она будет плавно подходить к парку динозавров, но при этом останется природной зоной, а не рекреационной. Там рядом будет дендропарк и ботанический сад. Это очень хорошо, так как будет дополнительным озеленением ветландов, потому что вся эта территория трансформировалась после засыпки прибрежных вод.

А ведь в 2009 году здесь была, пожалуй, крупнейшая в Европе территория, на которой рос древний реликтовый вид- папоротник ужовник. 280 тысяч растений оказались под трехметровым слоем песка. Сейчас осталось несколько экземпляров на Казанке. Если бережно отнестись к этой территории, возможно произойдет восстановление этого вида.

- А как же комары? Они же будут мешать тем, кто гуляет по набережной?

- Я понимаю возмущение горожан, когда рачь идет о комарах в подвалах домов, но мы же говорим с вами о природной среде, где комары - естественная вещь. Им полагается жить на водно-болотных угодьях - это их дом. А вот если их травят, то вместе с ними гибнет все живое. Без комаров нельзя - они свою роль в биоценозе играют, служат кормом для других животных.

- А краснокнижных комаров у нас в Казани нет?

- Пока нет, но если перетравят всех — будут.

- Какие казанские водоемы у вас вызывают сейчас опасения?

- Все водные объекты города вызывают опасение. Поселок Торфяной, водно-болотные угодья по улице Гаврилова. Очень хочется, чтобы их сохранили в качестве особо охраняемых природных территорий. Многие малые озера города — а у нас их около 180 — вызывают проблемы. На них организовывают стоянки и моют машины, сбрасывают в них мусор и творят другое безобразие. Едешь по поселкам и просто диву даешься — отношение жителей к водным ресурсам ужасное.

- 2017 год объявлен годом экологии. Что вы ждете от него?

- Я жду то, что должно быть. Во всем мире в Год экологии принято создавать особо охраняемые природные территории. В Казани же очень давно ОПТ республиканского значения не создаются. Более того, по всей России особо охраняемыми территориями и краснокнижными видами занимаются органы Министерства экологии. В Татарстане последние несколько лет этим занимается Министерство лесного хозяйства. Но это нонсенс, потому что не все особо охраняемые территории являются лесами. Есть водные, степные, луговые территории. Я считаю, что это неправильно. Если Год экологии как-то эту проблему решит, будет уже очень здорово.