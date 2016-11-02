«Вам что нужно?»: Министр экономики РТ ответил, почему чиновники не выходят к митингующим

Накануне министр экономики РТ Артем Здунов ответил на вопрос клиентов "Татфондбанка", которые обвиняют чиновников в нежелании выходить на митинг, где можно было бы объяснить сложившуюся ситуацию, по его словам, все возникающие вопросы обсуждаются с членами инициативной группы предпринимателей. Об этом сообщает "Бизнес Online".

При этом на вопрос о том, почему письмо пострадавших вкладчиков с просьбой о встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым было переслано ему, он заявил, что для решения вопросов, связанных с этой темой была специально создана рабочая группа, наделенная всеми полномочиями, возглавить которую было поручено ему - по этой причине ему и послали соответствующее письмо.

- Все, что мы говорим на ней, это официальная позиция. И вообще, что нужно пострадавшим: встреча с руководством республики или же санация банка? — обратился к присутствующим Здунов.

Также он отметил, что власти РТ делают все возможное для спасения банка и возврата денег его клиентов. Однако уточнять, с кем именно идут переговоры он отказался, заявив, что это очень чувствительная тема и обнародование такой информации может помешать ведению переговоров.