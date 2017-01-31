В Казани полицейские задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

В Казани полицейские задержали 40-летнего гражданина одной из азиатских республик, который объявлен в розыск у себя на родине по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что в 2013 году мужчина под предлогом ремонта зданий похитил около 600 тысяч рублей и скрылся.

- По данным Интерпола, подозреваемый неофициально устроился рабочим в одну из строительных фирм в Московском районе Казани. Проживал он на производственной территории, - рассказали в МВД.

Иностранца задержали 25 января текущего года на рабочем месте. В настоящее время он заключен под стражу до решения вопроса о его экстрадиции.