Житель РТ пытался пронести в здание суда “Коктейль Молотова”

Судебные приставы подвели итоги работы в прошлого года. Всего стражи порядка предотвратили пронос в здания судов 937 различных предметов, в числе которых ножи, отвертки, ножницы, электрошокеры. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ

Так в октябре прошлого года в здание Альметьевского городского суда местный гражданин Гараев пытался пронести “Коктейль Молотова”. А у гражданина Хабибуллина на входе был изъят хирургический скальпель длинной 15 см, с которым он пытался пройти в здание Верховного Суда Республики Татарстан.

Также во время своих дежурств приставы задержали 66 лиц, скрывающихся от силовиков.