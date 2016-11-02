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Расследование ProKazan: как мошенники обманывают тысячи казанцев, пытающихся выздороветь

Расследование ProKazan: как мошенники обманывают тысячи казанцев, пытающихся выздороветь
16+
Фото: Денис Петьовка
ProKazan.ru разбирался, как не попасться на рекламу биологически активных добавок неизвестного происхождения

На прошлой неделе портал ProKazan.ru рассказывал историю женщины, пострадавшей от покупки глазных капель, который она купила на ярмарке. Капли, якобы разработанные известным офтальмологом 20-го века Станиславом Федоровым, не просто не излечили жительницу Казани, но теперь женщине нужна дорогостоящая операция.

- В последнее время на глазах постоянно была какая-то пленка, казалось, что я никак не могу их промыть, - рассказывает Галина Сергеева. - Увидела в газете чудо-капли, решила попробовать. Написано, что капли буквально от всего, вылечат аж 18 болезней глаз! Купила без всякого назначения врача и сильно пожалела: глаза по ощущениям стали скользкими, начали чесаться, слезиться, покраснели.

Как нас обманывают

Как правило, доверчивые клиенты верят рекламе. Действие чудо-сиропчиков, капель и бальзамов и описано в рекламной газете “Народная медицина”. Газета принадлежит одной из косметических компаний, которая и производит эти самые БАДы.

Мы изучили каждую из рекламных статей. По структуре тексты не отличаются друг от друга: сначала читатель видит описание болезни, пугающие последствия “если не лечить”, признаки заболеваний. Затем читающему предлагается выход - купить продукцию, и перечисляются его показания к применению. Для возникновения доверия предлагается изучить отзывы к препарату, которые публикуются с фотографиями людей. Интересно, кто и как собирает эти отзывы, если они реальны?

Нашего юриста мы попросили изучить рекламу на предмет соответствия законодательству РФ. Как объяснил юрист Владимир Иванов, реклама биологически активных и пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами или обладают лечебными свойствами. Однако при прочтение этих статей создается именно такое впечатление. Более того, при рекламировании БАДов в обязательном порядке под каждым описанием должен быть текст “Не является лекарственным средством”. Однако публикация ни одного препарата в этой газете не отмечена антирекламой. Напрашивается вывод: либо продавцы сознательно нарушают закон даже в таких мелких вопросах (а что уж посерьезнее?), либо это и не БАДы вовсе.

В конце газеты указаны часы работы выставок-продаж рекламируемой продукции. То, что люди будут принимать вовнутрь и даже лечиться этим, почему-то продается не в аптеках, а на ярмарках в ДК. Причем, единого времени работы просто не существует, торговцы появляются на месте всего по часу в день.

Мы посетили одну из таких ярмарок. Люди пакетами скупали мази, сиропчики и те самые чудо-капли, обещающие лечебный эффект. При этом продавец отпускала БАДы и при нас не выдала ни одного чека. К сожалению, наша героиня, которой назначили операцию после применения таких капель, не сможет доказать, что приобрела их именно у таких торговцев.

Биологически активные добавки безопасны?

Вопросы о необходимости и безопасности БАДов мы задали доценту кафедры общей гигиены КГМА Оксане Фроловой.

- Официальная позиция врачей такова, что БАДы необходимы нашему организму, - говорит Оксана Фролова. - Их задача - дополнять нашу пищу недостающими элементами. БАД может быть похож на лекарства, но есть и веские отличия: он не имеет терапевтического действия, его задача - поддерживать организм в физиологических пределах.

Но главное, отмечает Оксана Фролова, розничная торговля БАДов допускается только через аптеки, специализированные магазины по продаже диетических продуктов и продовольственные магазины со специальными отделами и киосками. Это официально прописано в требованиях СанПин, а значит реализацию на свободных ярмарках вряд ли можно назвать законной.

Как отличить настоящий БАД от подделки?

Отличить настоящий БАД от подделки на самом деле просто: продукция подлежит государственной регистрации, за наличие которой следит Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей. На сайте Роспотребнадзора можно зайти в единый Реестр свидетельств о государственной регистрации и по названию пробить тот или иной продукт.

Для примера мы взяли крем “Эффектум”, реклама которого обещает избавление от боли в суставах, отечности, заболеваний опорно-двигательного аппарата, межпозвоночной грыжи, пяточной шпоры, а также избавить от травм и вывихов.

“Эффектум” действительно сертифицирован, но числится он как косметическое средство для ухода за кожей. По ГОСТу это обычный крем для кожи, тогда как реклама обещает лечебное действие “через нервную систему позвоночника - с оздоровительным эффектом на внутренние органы”. Точно такая же история и с другими кремами, которые нам пытаются выдать за целебные.

Бальзам “Потенцианорм”, который мы тоже проверили по реестру, действительно оказался биологически активной добавкой к пище. Однако в рекламе указана одна рекомендуемая дозировка - 2-3 раза в день после еды в течение двух месяцев, а вот реестр рекомендует совсем другую - 2 раза в день в течение 20 дней.

Мы проверили и капли, о которых мы писали в прошлый раз. Оказалось, что “Офтанормин” и “Экстракт алое по С. Федорову” в реестре свидетельств о государственной регистрации вообще не значатся! То есть, что именно закапали в глаза те, кто использовал эти капли вообще не ясно.

Наказывают ли за подделки?

Согласно данным Управления Роспотребнадзора, в 2016-й году было проведено 11 проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию БАД. На лабораторные испытания отобрано 19 проб. По выявленным нарушениям возбуждено 17 дел об административном правонарушении, общая сумма штрафов составляет 69800 рублей. При этом за год в адрес Управления поступило всего 2 обращения граждан с жалобами на качество реализуемых БАД, виновные, как уверяет ведомство, привлечены к ответственности.

- Поскольку БАД является пищевым продуктом, при выявлении нарушений при реализации изготовители и продавцы привлекаются к административной ответственности, - прокоммментировала  начальник отдела документационного обеспечения Миляуша Замалиева. - За нарушение требований регламента о безопасности предусмотрены штрафы на должностных лиц от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей. В случае выявления нарушений при реализации БАД в отношении продавцов возбуждаются дела об административном правонарушении. Также при получении нестандартных результатов испытаний организуются мероприятия по изъятию из оборота недоброкачественных БАД.

Итог

Само собой, такие штрафы - это просто капля в море по сравнению с тем, какие обороты компании осуществляют при продаже “чудо-препаратов”. Остановить их с точки зрения закона очень сложно, но ведь никто не мешает нам просто критически относиться к любой информации, особенно, если от этого зависит ваше здоровье.

Ольга Плешкова, 02.02.2017, 10:33
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2017, 10:38
Газеты не читаю черный ящик не смотрю, потому что везде лоШь!!
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Дюма02 февраля 2017, 10:45
Нас и госбанк обманывает,но почему об этом не пишут, взяли вклады советских вкладчиков в 90 году, и ничего не отдают, правительству якобы нет возможности найти деньги, на мат. капитал нашли, а ведь там в среднем при пересчёте у каждого вкладчика было на однокомнатную квартиру как максимум.
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Чел02 февраля 2017, 10:52
Да уж. Много обманщиков сейчас. Посмотрите вокруг сплошные микрозаймы. деньги мигом. деньги сразу , деньги в руки.. Берешь 1000 рублей, а вернуть их практически нереально. Закрывают отделения и делают невозможным возврат. а потом через неделю забирают квартиру. у нас все магазины вокруг позакрывались. нет помещении для аренды. Микрозаймные организации все поотбирали. там прибыль 100000000 %...
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