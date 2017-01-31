Синоптики: в Татарстане ожидается метель и резкое ухудшение видимости

В Татарстане, в том числе и в Казани ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

В Казани завтра ожидается облачная погода, снег, местами метель. Ветер северо-западный умеренный, местами порывами до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 7-9 градусов мороза. На дорогах гололедица.