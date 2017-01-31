Роспотребнадзор предложил штрафовать за ввоз и хранение санкционных продуктов

В Роспотребнадзоре разработали законопроект, вносящий в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров. Максимальный штраф, который предлагает инициатива, — 100 тыс. рублей. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц — до 100 тыс. рублей, сообщают "Известия".

В 2014 году правительство России своим постановлением запретило ввоз на территорию страны некоторых продовольственных товаров, произведенных в США, странах Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, которые ранее ввели в отношении России свои санкции. Позднее в черный список были добавлены Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

В настоящее время к ввозу в Россию запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота, домашняя птица, свинина, а также за некоторыми исключениями рыба и ракообразные, моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды, орехи и соль. Запрещенные к ввозу в страну продукты подлежат уничтожению.