В Татарстане СКР возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего подростка от котла

В Новошешминском районе Татарстана после смерти 15-летнего Павла Ч. из-за взрыва отопительного котла возбудили уголовное дело, об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии СК, накануне в селе Горшково в 17:40 школьник пришел в гости к 21-летнему соседу.

- Поскольку в доме было прохладно, приятели решили подтопить печь, находившуюся в котельной в пристройке дома. Спустя некоторое время, после того, как они подкинули в печь дрова, произошел хлопок, - сообщили следователи.

В результате ЧП подросток получил травму лобной части головы и скончался на месте происшествия. Предположительно, причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного устройства.

Дело было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", в ходе проверки будет установлена законность установки печи в доме.