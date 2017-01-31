Завтра в ряде домов Кировского района Казани не будет воды

Завтра, 2 февраля, в ряде домов Кировского района Казани не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

- Это связано с работами по подключению водопровода по ул. Гладилова, 53, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 до 18.00 не будет воды по следующим адресам: ул. Гладилова, 28, 30, 32, 34, 35а, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55.

Сообщается, что автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.