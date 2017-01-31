Казанцы с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить по гектару земли на Дальнем Востоке

Жители Казани с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить по 1 гектару земли на Дальнем Востоке, об этом сообщается на сайте пресс-службы мэрии города.

- С 1 февраля 2017 года специалисты МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ) будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток", которая размещена на сайте "Надальнийвосток.рф", - говорится в сообщении.

Уточнить адреса и график работы офисов МФЦ можно на сайте или по телефону 8-800-100-34-34.

Где и как можно получить землю

Выбрать участок можно самостоятельно на сайте "Надальнийвосток.рф", предварительно зарегистрировавшись на портале.

Любой россиянин может получить 1 гектар земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа.

По истечении пяти лет участок можно будет оформить в аренду или получить в собственность. При этом купля-продажа полученной земли не допускается. Нельзя его и сдавать в аренду или передавать в пользование иностранцам или созданным при их участии компаниям, а также людям без гражданства.

Участки, относящиеся к землям лесного фонда, можно будет получить в собственность только после 15 лет его надлежащего использования и только при условии его предварительного перевода в земли иных категорий, - говорится в законе.

Граждане могут подавать совместные заявки на землеотводы, но не более 1 гектара на 1 человека. Для получения участка необходимо написать заявление. Все подробности процедуры получения земли можно прочитать в законе.