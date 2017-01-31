Казанцы с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить по гектару земли на Дальнем Востоке

Жители Казани с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить по 1 гектару земли на Дальнем Востоке, об этом сообщается на сайте пресс-службы мэрии города.
- С 1 февраля 2017 года специалисты МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ) будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток", которая размещена на сайте "Надальнийвосток.рф", - говорится в сообщении.
Уточнить адреса и график работы офисов МФЦ можно на сайте или по телефону 8-800-100-34-34.
Где и как можно получить землю
Выбрать участок можно самостоятельно на сайте "Надальнийвосток.рф", предварительно зарегистрировавшись на портале.
Участки, относящиеся к землям лесного фонда, можно будет получить в собственность только после 15 лет его надлежащего использования и только при условии его предварительного перевода в земли иных категорий, - говорится в законе.
Граждане могут подавать совместные заявки на землеотводы, но не более 1 гектара на 1 человека. Для получения участка необходимо написать заявление. Все подробности процедуры получения земли можно прочитать в законе.