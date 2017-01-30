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В Татарстане мужчине из-за обморожения ампутировали обе ноги

В Татарстане мужчине из-за обморожения ампутировали обе ноги
16+
Фото: ProKazan.ru

В Елабуге 40-летнему мужчине из-за обморожения ампутировали обе ноги. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на представителей местной больницы.

Сообщается, что нетрезвого мужчину на улице обнаружили полицейские, которые передали его медикам.

Отмечается, что с приходом холодов в Елабуге увеличилось число обморожений.

- Только в январе с различной степенью переохлаждения медики госпитализировали четверых местных жителей, двое из которых до сих пор находятся в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

В свою очередь, медики советуют теплее одеваться, не злоупотреблять алкоголем, есть калорийную пищу и не растирать обмороженные участки тела снегом. 

Люция Кашапова, 31.01.2017, 19:35
Тэги: Здоровье
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