Прокуратура проверит давку в челнинском торговом центре из-за розыгрыша призов

Прокуратура Набережных Челнов проверит давку, которая произошла в субботу в торговом центре "Сити Молл" во время розыгрыша призов от сети магазинов косметики, об этом сообщает "Татар Информ".

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований безопасности организаторами конкурса, а также паспорт безопасности здания у владельца помещений. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Жалобы в прокуратуру от жителей города не поступали, проверка надзорного ведомства организована по факту публикаций в СМИ.

Нарлмним, что людям, которые придут с чеками в торговый центр, организаторы обещали автомобиль, смартфоны, планшеты и подарочные сертификаты. Около трех тысяч человек собрались в тесном магазине, заполнив все коридоры ТЦ.

Очевидцы рассказали, что люди ругались, толкались, а дети плакали, при этом одна из женщина в очереди чуть не погибла.