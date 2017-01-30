На улице Зорге девушка на Mazda задним ходом сбила 86-летнюю женщину

В Казани накануне днем на улице Зорге 24-летняя девушка-водитель Mazda 3 сбила при движении задним ходом 86-летнюю женщину, об этом сообщили в ГИБДД.

В 12:15 девушка начала движение по тротуару напротив дома №93а и, не убедившись в безопасности маневра, сбила женщину. В результате происшествия пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные ссадины головы и перелом, ее госпитализировали.

Ведется расследование происшествия.