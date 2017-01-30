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СМИ: цены на отдельные виды лекарств могут вырасти на 20 процентов

СМИ: цены на отдельные виды лекарств могут вырасти на 20 процентов
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Фото: ProKazan

Некоторые лекарства могут подорожать до 20% после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС).

Согласно постановлению правительства РФ, проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует 1 февраля, а обязательными QR-коды станут с 1 января 2018 года.

- На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10 - 12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15 - 20%, - сообщила газете исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

По ее словам, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Для полноценного внедрения технологии необходим как минимум прибор для считывания QR-кода, а также дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение, что приводит к существенным затратам.

В Росздравнадзоре изданию сообщили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект реализуют в шести регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.

- На начальном этапе эксперимента маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, - отметили в ведомстве.

ProKazan.ru, 31.01.2017, 13:01
Тэги: Здоровье
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