В Казани у безработного из шкафчика фитнес-клуба украли iPhone и вещи на 172 тыс рублей

В Кировском районе Казани накануне вечером из шкафика фитнес-клуба Powerhouse Gym на улице Краснокркшайская у 32-летнего безработного украли iPhone и другие вещи на сумму в 172 тысячи рублей, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Житель Казани пришел вечером в фитнес-центр, переоделся, оставив свои вещи в шкафчике в раздевалке.

- В период с 17:10 до 19:00 неизвестные, отжав замок у шкафика, похитили оттуда iPhone 6, швейцарские часы Victorinox, вещи и 60 тысяч рублей наличными. Было возбуждено дело по статье "Кража", сейчас изучаются видеозаписи из раздевалки, - рассказали в полиции.

Идут поиски преступников.