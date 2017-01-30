СМИ: авиасообщение между Россией с Египтом возобновится в феврале

Авиасообщение России с Египтом могут возобновить в феврале текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде 8–9 февраля пройдут контрольные проверки по обеспечению безопасности.

- Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной, - отмечает источник.

Ожидается, что будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами. Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.