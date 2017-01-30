СМИ: в Татарстане на трассах появятся шесть новых надземных пешеходных перехода

В Татарстане на федеральных трассах в ближайшие два года появятся шесть новых надземных пешеходных перехода. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, передает «Татар-информ».

Сообщается, что пешеходные мосты появятся в местах концентрации ДТП:

13-й км автодороги Казань – Оренбург;

27-й км автодороги Казань – Оренбург (село Сокуры);

787-й км автодороги М7 «Волга»;

808-й км автодороги М7 «Волга» (село. Щербаково);

1043-й км автодороги М7 «Волга» (Набережные Челны);

1047 км автодороги М-7 «Волга» (Набережные Челны).

Отмечается, что в настоящее время в Татарстане функционируют 36 пешеходных мостов.