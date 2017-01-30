Аэропорт Казани после гонок лихача заказывает противотаранные столбы за 537 тыс рублей

Международный аэропорт «Казань» после гонок пьяного лихача заказывает противотаранные столбы за 537, 5 тыс рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам, аэропорт приобретет заградительные полуавтоматические противотаранные столбы «Боллард» в количестве 5 штук на собственные средства.

Сообщается, что договор планируется заключить с компанией ООО «Автоматик Флайт Дизайн».

- Противотаранные антипарковочные антивандальные столбы, — это средства, с помощью которых можно ограничить проезд автомобилям, не препятствуя движению пешеходов. Они представляют собой выдвижные цилиндры из металла, - говорится на сайте компании, передает «Бизнес Online».

Кстати, такие устройства применяют в качестве замены цепным барьерам или шлагбаумам.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что после ЧП в аэропорту установили ограничительные полусферы. Эти меры были предприняты после гонок, которые устроил лихач на ВАЗ-2115, ворвавшийся в здание аэропорта. Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак «Остановка запрещена». За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 2 месяца.

Сотрудников ГИБДД, которые не сумели остановить водителя, наказали. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев.