В Казани закрывается движение по улице Петербургской

С сегодняшнего дня в Казани полностью закроется проезжая часть по улице Петербургской около дома №44. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Закрытие связано с работами по прокладке водопровода и канализации, - говорится в сообщении.

Сообщается, что временное ограничение продлится до 12 февраля. Исполнительный комитет Казани просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.