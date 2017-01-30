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В Казани закрывается движение по улице Петербургской

В Казани закрывается движение по улице Петербургской
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Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Казани полностью закроется проезжая часть по улице Петербургской около дома №44. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Закрытие связано с работами по прокладке водопровода и канализации, - говорится в сообщении.

Сообщается, что временное ограничение продлится до 12 февраля. Исполнительный комитет Казани просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков. 

Люция Кашапова, 31.01.2017, 08:02
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин31 января 2017, 08:20
Это где недавно убрали строительный забор метрополитена который мешал несколько лет?? Асфальт новый положили только что:-D
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Горожанин31 января 2017, 08:44
В ответ на комментарий пользователя
Это где недавно убрали строительный забор метрополитена который мешал несколько лет?? Асфальт новый положили только что:-D
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Да-да, там! Видимо опять грунт оседает.
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