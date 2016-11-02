«Мы помирились»: глава КПРФ в РТ рассказал о прекращении конфликта с замглавой из-за драки

Глава рескома КПРФ в РТ Хафиз Миргалимов помирился со вторым секретарем татарстанского отделения партии Артемом Прокофьевым, конфликт с которым начался после потасовки в здании Госсовета РТ. Об этом заявил сегодня сам Миргалимов, сообщает «Татар информ».

- Мы с Артемом Вячеславовичем помирились. Поняли друг друга. В политике обижаться нельзя. Что касается разбирательства Следственного комитета, проверка завершена, и я могу смело сказать: Миргалимов здесь ни при чем. Миргалимов никого пальцем не трогал! – заявил глава татарстанского рескома КПРФ.

Тем не менее самого Прокофьева на встречу с журналистами не пригласили.

- Никакого раздора, никакой дестабилизации в республиканской партийной организации нет. Все пленумы проходят при активной явке, все решения принимаются абсолютным большинством, попытки некоторых лиц были, но они были обречены на провал, – отметил Миргалимов.

Напомним, стычка между Прокофьевым и Миргалимовым произошла 2 ноября в кабинете фракции коммунистов Госсовета РТ. Якобы, Хафиз Миргалимов, работая в кабинете с документами, обнаружил в папке некую бумагу, которая предназначалась для партийного руководства в Москве и, судя по всему, не должна была попасть в его руки.

В это время в Госсовет прибыл Прокофьев. По словам очевидцев, после того как он вошел в кабинет фракции, оттуда стали доноситься крики. Дверь заперли, а затем Миргалимов стал звать на помощь. Когда дверь открылась в кабинете, то Миргалимов лежал на полу, а над ним возвышался Прокофьев.

В результате данный инцидент было решено проверить руководством партии из Москвы, по итогам проверки было принято решение наказать обоих участников потасовки.

Инцидент и наказание прокомментировал сам Миргалимов, заявивший, что остается "у руля" татарстанского отделения и "продолжает работать". При этом, по его словам, "принципиальных разногласий" с Артемом Прокофьевым у него нет, однако он признал, что в своей работе руководство отделения допускало ошибки.