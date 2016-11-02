В Нижнекамске на 3 месяца закрыли детсад, где ребенок сломал бедро

В Нижнекамске на 90 суток был закрыт частный детсад "КА-ТИ", это случилось после того, как двухлетний ребёнок сломал там бедро. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

27 сентября 2016 года в этом детсаду, который находился в квартире дома на проспекте Строителей, ребенок в результате происшествия получил перелом бедренной кости со смещением, причинивший его здоровью тяжкий вред.

После этого была проведена проверка детсада, где временно оставляли детей в возрасте от двух лет, там нашли множество нарушений:

- площадь помещения не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, так как составляет менее 2 кв.м на ребенка;



- расстановка кроватей не обеспечивает необходимого расстояния от наружной стены и отопительных приборов;



- постельное белье стирается в квартире;



- отсутствует двухнедельное меню;



- готовые блюда не соответствуют возрасту детей и другие нарушения.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", а также административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас идет расследование.