Регионам запретили устанавливать торговые наценки на детское питание

Субъекты Российской Федерации больше не смогут устанавливать торговые наценки на детское питание, говорится в постановлении правительства РФ от 25 января этого года, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Изменения коснулись перечня услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти регионов предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, передает ProUfu.ru.

Из документа был исключен абзац о "торговых надбавках к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)".