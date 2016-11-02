Метшин потребовал разработать вразумительную концепцию музея Шаляпина в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал от исполкома разработать вразумительную концепцию музея Шаляпина в столице Татарстана. Об этом градоначальник сказал в ходе делового понедельника, передает kzn.ru.

О проблемах создания музея, который посвящен одному из величайших уроженцев Казани, певцу Федору Шаляпину, рассказал начальник управления культуры города Азат Абзалов. По его словам, новый музей мог стать туристическим магнитом, поскольку имя Шаляпина известно во всем мире. Однако вопрос размещения коллекции до сих пор не решен.

- Растворенная в фондах и экспозициях Музея 1000-летия шаляпинская коллекция петербургского коллекционера Котлярова никак не соответствует масштабу личности Шаляпина. Казани необходим персональный музей великого певца, - сказал Абзалов.

Так, Метшин отметил, что пока вразумительной концепции организации музейного пространства нет.

- Я жду от вас конкретных предложений. Надо проработать этот вопрос, это должна быть не просто музейная экспозиция, давайте подумаем, как это лучше сделать с учетом современных подходов, - резюмировал мэр.