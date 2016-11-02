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В Госдуму собираются внести законопроект о повышении штрафов для зацеперов

В Госдуму собираются внести законопроект о повышении штрафов для зацеперов
16+
Фото: ProKazan

В Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому предлагается повысить штрафы для так называемых зацеперов со 100 рублей до 5 тыс. руб. В проекте закона, который Московская городская дума планирует внести на рассмотрение в ГД РФ, предлагается региональная дифференциация штрафов для любителей прокатиться нестандартным способом. Зацеперы в Москве и Санкт-Петербурге будут платить на 3 тыс. больше, чем нарушители в других городах страны, сообщают "Известия".

В подготовленном  законопроекте  предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание за такое правонарушение. Первое обсуждение документа пройдет 30 января на совместном заседании профильных комиссий столичного парламента.

Согласно документу, проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не предусмотренных для пассажиров местах будет наказываться штрафом от 1 до 5 тыс. рублей. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге штрафовать за зацепинг на транспорте будут уже в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Кстати

Зацепинг — экстремальный способ передвижения на транспортных средствах с их внешней стороны. Чаще всего для этого используют электрички и последние вагоны метро.

ProKazan.ru, 30.01.2017, 14:34
Тэги: Деньги
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Комментарии

ага30 января 2017, 16:26
Архиважный закон!
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Казанец30 января 2017, 16:44
Они там, пенсию повысят в конце концов? Или только штрафы, обучены повышать? Зацеперы блин, проблема вселенская.
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Дюма30 января 2017, 17:53
Постой паровоз. не спешите колёса ведь я запыхался, и только с мороза.
Мне ждать не резон, я залезу на крышу :и голос небес я конечно услышу.
Мне ехать не долго - четыре часа. И есть что покушать - в рюкзаке колбаса.
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