Стало известно, какие улицы перекроют во время проведения Кубка Конфедераций-2017

Власти Казани планируют ввести ограничения движения транспорта во время подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 года в Казани.
Так, по требованию ОГИБДД УМВД России по Казани исполком города подготовил проект постановления.
Согласно постановлению, ограничения будут действовать во время подготовки и проведения Кубка Конфедераций с 16 по 29 июня, а также в период проведения Кубка 18 июня с 13.00 до полуночи, 22 июня с 16.00 до 3.00 следующего дня, 24 июня с 13.00 до полуночи и 28 июня с 16.00 до 3.00 следующего дня.
Таким образом, будет ограничено движение по следующим улицам:
- ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;
- ул. Чистопольская , на участке от ул. А. Бичурина до пр. Х. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина;
- пр. Х. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт;
- ул. Гаврилова, на участке от ул. Чуйкова до ул. Чистопольская;
- ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Х. Ямашева, при движении от ул. Журналистов.