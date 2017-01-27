Стало известно, какие улицы перекроют во время проведения Кубка Конфедераций-2017

Власти Казани планируют ввести ограничения движения транспорта во время подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 года в Казани.

Так, по требованию ОГИБДД УМВД России по Казани исполком города подготовил проект постановления.

Согласно постановлению, ограничения будут действовать во время подготовки и проведения Кубка Конфедераций с 16 по 29 июня, а также в период проведения Кубка 18 июня с 13.00 до полуночи, 22 июня с 16.00 до 3.00 следующего дня, 24 июня с 13.00 до полуночи и 28 июня с 16.00 до 3.00 следующего дня.

Таким образом, будет ограничено движение по следующим улицам: