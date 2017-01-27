В суд по делу экс-ведущего «Эфира» Рамиля Ибрагимова хотели вызвать Барака Обаму

Также Следственный комитет делал запрос в правительство США, но не получил ответа

В Казанском гарнизонном военном суде по делу экс-ведущего телеканал "Эфир" Рамиля Ибрагимова в качестве свидетеля хотели привлечь экс-президента США Барака Обаму, об этом сообщил адвокат Ибрагимова Вениамин Чубаренко, защищавший его на этапе предварительного следствия.

По словам Чубаренко, в деле имеется несколько ссылок на высказывания Обамы о трагедии в Орландо. При этом запросы в посольство США о том, как правительство этой страны оценило факт расстрела в клубе, остались без ответа. В связи с этим адвокат предложил задать вопросы Обаме как свидетелю. В том числе и о том, как правительство Соединенных Штатов юридически и процессуально оценивает это событие.

- Для нас очень важно знать, как этот акт оценен правительством США: как террористический акт или просто уголовное преступление, — цитирует "Бизнес Online" слова адвоката. — Ответа на эти вопросы мы не получили. Следственный комитет также делал запрос в правительство США и также не получил ответа. В связи с этим я полагаю, что на сегодняшний день рассмотрение этого уголовного дела по существу не может происходить, поскольку мы в России не знаем, как в США оценена эта трагедия.

Однако в итоге было принято решение начать рассмотрение дела с имеющимися свидетелями.

Напомним, летом 2016 года экс-ведущий телеканала "Эфир" Рамиль Ибрагимов, возглавляющий "Союз молодых лидеров инноваций РТ", поддержал убийство 50 человек в американском городе Орландо. Скриншот с высказыванием из его Instagram и "Вконтакте" начали массово распространять по соцсетям.

- В Орландо какой-то правильный афганский пацан застрелил в гей-клубе на х** 50 п**. Еще 53 находятся в больнице — жаль, что не сдохли. Очень надеемся, что все же подохнут. Союз молодых лидеров инноваций искренне поддерживает эту убедительную акцию, - написал Ибрагимов.

Однако спустя час запись он удалил, но к тому времени ее уже распространили по соцсетям. Позже СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" после сообщения Рамиля Ибрагимова.

Ранее Ибрагимов объяснил, что не любит геев и "всегда являлся сторонником крайне жестких мер в решении любых проблем".

Стрельба в гей-баре Pulse в Орландо произошла в прошлом году, в результате которой погибли 50 человек, 53 получили ранения. Нападавший — гражданин США афганского происхождения Омар Матин (Omar Mateen) был застрелен полицейскими при штурме здания.

Ответственность за это нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).