В Нижнекамске школьники планировали устроить погром на центральном рынке в День Победы

В Нижнекамске ученики одной из школ планировали устроить погром на центральном рынке в День Победы. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник управления МВД России по Нижнекамскому району Роберт Хуснутдинов.

Так, в мае девять школьников планировали устроить драку с лицами кавказской национальности, торгующими на центральном рынке. Однако благодаря работе полиции инцидент удалось предотвратить.

- Также в социальной сети «ВКонтакте» у этих школьников в открытом доступе были выявлены экстремистские материалы, демонстрирующие нацистскую символику, - сказал Хуснутдинов.

Сообщается, что за это родители школьников были оштрафованы.

Кроме этого, Хуснутдинов отметил, что в социальных сетях было выявлено 10 групп, которые распространяли материалы экстремистского характера, к административной ответственности было привлечено 8 человек, за производство и распространение экстремистских материалов — 6.