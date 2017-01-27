В Татарстане на пользователя «ВКонтакте» возбудили дело за экстремизм

В Нижнекамске Следственный комитет возбудил дело на 33-летнего Рамиля С., который размещал экстремисткие материалы "ВКонтакте". Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

В ходе проводимой проверки сотрудники МВД обнаружили, что подозреваемый с 2015 по 2016 гг. размещал в соцсети материалы, направленные на возбуждение межнациональной вражды.

- 27 января было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства", сейчас принимается решение об избрании меры пресечения, - отметили в следственных органах.

Выясняются все обстоятельства.