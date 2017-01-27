Завтра в домах в Вахитовском, Приволжском, Советском районах Казани не будет света

Завтра в Вахитовском, Приволжском, Советском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 8.00 до 17.00 не будет света в Вахитовском районе по адресам: ул.Гоголя, 1/35; ул.Щапова, 11, 13, 19, 21.

С 9.00 до 16.00 без электричества останутся жильцы по ул. Танковая Приволжского района.

Также с 9.00 до 17.00 не будет света в поселке Отары Приволжского района по улицам: 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Волжская, Гагарина, Даутовой, Дорожная, Калинина, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарский переулок, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Центральная, Центрально-Отарская.

Кроме этого, с 9.00 до 16.00 электричества не будет в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Бишек, Грачиная, Дубравная, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.