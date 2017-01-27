На улице Зорге пассажир воткнул нож в шею водителю такси

В Казани на улице Зорге 28-летний парень из Ульяновска напал с ножом на 28-летнего водителя такси "Татарстан", об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Нападение случилось в 3 часа ночи в субботу около дома №37. Пассажир после внезапной ссоры вытащил нож и воткнул его в шею водителю, который при этом также получил резаные травмы рук, - отметили в полиции.

Пострадавший водитель был госпитализирован, подозреваемый был задержан правоохранительными органами, в отношении него возбудили дело по статье "Покушение на убийство". Отмечается, что ранее нападавший был судим.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.