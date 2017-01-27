«От мороза пластик рассыпался в руках»: казанцы о сaмом холoдном дне в истории города

В январе 1979 года в Татарстан пришла аномально холодная зима

МЧС РТ регулярно предупреждает казанцев об экстремально низких температурах в республике. Но, как оказалось, столбик термометра, переваливший за отметку в -30 градусов, это не так страшно, когда температура опускается ниже 50 градусов. В истории Казани был такой день - 31 декабря 1978 года.

- Наш термометр показывал ниже 50 градусов по Цельсию, - делится воспоминаниями в соцсетях депутат Казгордумы Марат Бикмуллин. - Мы тепло оделись и пошли в гости.

От Соцгорода до Московского рынка пришлось идти пешком, так как трамваи стояли. Краска на их бортах осыпалась от мороза.

- Когда мы зашли в квартиру, то обнаружили, что пластиковые детали и полимерная подкладка сумки рассыпались на мелкие части. Термометр в гостях показывал минус 53 градуса.

По словам архитектора Сергей Шакурова, в этот день термометр в поселке Петровский показывал -55.

Другая жительница города - Людмила Елькович - собралась вместе с годовалой дочкой к родителям на Новый год.

- Они жили на Горках, а мы на Кольце, - рассказывает женщина. - Решили вызвать такси - начала звонить утром и только к 4 вечера дозвонилась! Нас с ребенком забрали, мы стали выезжать со двора, а там столько людей! Я думала, что они перевернут машину!

А Галина Соколова незадолго до этого дня отвезли своего пятилетнего сынишку в клинику Лепского. 31 декабря его выписали.

- Новый год встречали в доме, окна которого смотрят с бугра Большой Красной на Кремль, - рассказывает она. - Добирались перебежками с середины улицы Куйбышева, где жила моя мама.

По словам очевидцев, от мороза замерзала тормозная жидкость в автомобилях, поэтому такси не останавливались.

- Моя новая кожаная сумка потрескалась вдоль и поперек, - вспоминает другая жительница Казани Лариса Димитрова. - Вернулись домой задрогшие. Мама в дверях спросила: "А где твоя родинка?!" У меня на лице была выпуклая родинка, которая исчезла. Уже позже я узнала о пластических операциях с помощью низких температур.

К слову, интернет-сервис, на котором можно посмотреть погоду за 100 лет, говорит, что 31 декабря 1978 года, в Казани было "всего" -43,9 градусов, а самая низкая низкая температура наблюдалась в городе 21 января 1942 года. Тогда столбик термометра опустился до отметки в 46,8 градусов мороза.

Именно в этот период казанцы и жители республики практически голыми руками, без всякой техники, только кирками и лопатами строили вокруг Казани оборонительный рубеж, который получит потом название "Казанский обвод". С осени 1941 по февраль 1942 было построено более 330 километров противотанковых рвов, командные и наблюдательные пункты, огневые точки, землянки. Как говорят историки, земля в ту зиму промерзла на полтора метра в глубину.