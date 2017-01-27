ОАЭ будут выдавать визы гражданам России при въезде в страну. Соответствующий указ утвердил премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, передают «РИА Новости».

Теперь россияне смогут получить въездные визы напрямую на границе.

- Граждане России смогут получить визу на срок до 30 дней на всех погранпунктах с возможностью продления на такой же срок, - говорится в тексте указа.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках стратегического партнерства между странами и должно способствовать развитию экономического сотрудничества и туризма.

Кстати, за последние два года Объединенные Арабские Эмираты посетили более 600 тысяч россиян. Сейчас страны связывает 56 регулярных авиарейсов в неделю.