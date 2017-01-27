В Казани «Динамо» из Краснодара бойкотировало матч чемпионата России по волейболу

Игроки женского волейбольного клуба "Динамо" (Краснодар) накануне вечером бойкотировали матч 15-го тура чемпионата России в Казани с местным "Динамо", это произошло из-за задолженностей по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

- Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани, — говорится в тексте сообщения в Twitter клуба.

Команде засчитали техническое поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

- За час до начала игры обе команды вышли на разминку. Как обычно, побегали, растянулись, потренировали удары по центру и с краёв сетки, отработали подачу. Затем, как обычно, построились и прослушали гимн России и гимн Татарстана. И только когда начали объявлять стартовые составы на игру, Мария Перепелкина, капитан "Динамо" (Краснодар), попросила микрофон и срывающимся голосом заявила, что сегодня краснодарская команда на игру не выйдет. И что принято это решение в знак солидарности с мужской командой, которая вчера бойкотировала игру против "Енисея" и которая так же 8 месяцев не получает зарплату, - рассказали в казанском клубе.

Главный тренер женского волейбольного клуба "Динамо" (Краснодар) Константин Ушаков прокомментировал решение команды бойкотировать игру.

- Это ситуация абсолютно нестандартная, и очень сложно было принимать такое решение. Но, я думаю, дальше уже тянуть некуда. Мы всеми силами старались девчонкам говорить, что надо ждать и надо биться. Мы представляем Краснодарский край, команда с большими традициями.



За последние годы добились многого как внутри страны, так и на международной арене. Поэтому мы не должны терять свое лицо. По всей видимости, руководство Краснодарского края это устраивало – мы бьемся, а они все это пропускают. Поэтому мы сегодня решили поддержать нашу мужскую команду и посмотреть на реакцию, нужны ли мы или не нужны. Вообще, волейбол нужен Краснодарскому краю или не нужен. Я надеюсь, что в течение пары дней будет хоть какой-то ответ со стороны администрации края, – рассказал Ушаков.

Краснодарские волейболистки после 14 туров занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 10-ю победами.