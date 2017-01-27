В Казани ожидается 18-градусный мороз

В Казани днем , 30 января, ожидается минус 15−18 градусов, ветер слабый, на дорогах гололедица, сообщает гидрометцентр РТ.
Максимальная температура воздуха днем по республике составит от 14 до 19 градусов мороза. На дорогах гололедица.
В Казани днем , 30 января, ожидается минус 15−18 градусов, ветер слабый, на дорогах гололедица, сообщает гидрометцентр РТ.
Максимальная температура воздуха днем по республике составит от 14 до 19 градусов мороза. На дорогах гололедица.
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