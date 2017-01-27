В Татарстане оправдали маму изнасилованной школьницы, которую обвинили в клевете

В Кукморе суд принял решение оправдать мать изнасилованной школьницы Х. (педагога местной школы), которая обвинялась в клевете, об этом в пятницу сообщили в правозащитной организации "Зона права" и правозащитной группы "Акцент".

В мае прошлого года в Кукморе начали судить 25-летнего Айдара Газизова, 34-летнего Эдуарда Зиятдинова и 23-летнего Рамиса Аглямзянова, которые, по версии следствия, в мае 2015 года изнасиловали 14-летнюю школьницу на местной горнолыжной базе.

В ходе суда мать девочка сообщила, что Зулейха Хафизуллина, мать сотрудницы Следственного комитета Диляры Муртазиной (она в декабре 2015 года прекратила расследование уголовного дела по данному происшествию ввиду отсутствия состава преступления, после чего она была уволена), позвонила директору средней школы и требовала уволить ее. При этом ранее звонившая женщина занимала должность экс-сотрудника исполкома Кукморского района.

После этих показаний Хафизуллина обратилась в суд, обвинив мать школьницы в клевете.

- Это нанесло вред моему имиджу и вызвало негативный отклик в мой адрес со стороны знакомых, - заявила Хафизуллина.

В ходе рассмотрения дела судья пришел к выводу, что наличие состава преступления в деянии матери пострадавшей девочки не нашло своего подтверждения.

Напомним, как стало известно в ходе расследования изнасилования, 24 мая 2015 года Айдар Газизов около школы занялся сексом с 14-летней девочкой, зная, что ей не 16 лет. Спустя 4 дня Газизов, договорившись с Аглямзяновым и Зиятдиновым изнасиловать школьницу, привез девочку и 19-летнюю подругу в лесопосадку на территории горнолыжной базы в Кукморе.

- Там мужчины поочередно изнасиловали школьницу, а Зиятдинов также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении этой несовершеннолетней, - подчеркнули в Следственном комитете.

По версии следствия, затем Газизов решил изнасиловать 19-летнюю девушку, он дважды ударил ее по голове, а после изнасиловал ее.

По данным фактам возбудили дело по статьям "половое сношение с применением насилия к несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изнасилование" и "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

После этого началось рассмотрение дела в суде, сейчас оно продолжается.