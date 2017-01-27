Глава Минтранса: «канатку» от «Корстона» к стадиону «Казань Арена» можно построить за год

Ориентировочная стоимость дороги составит около 1 млрд рублей

Канатную дорогу от "Корстона" к стадиону "Казань Арена" можно построить в течение 12 месяцев. Сейчас продолжается проработка поекта, заявил в пятницу министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии Минтранса РТ.

Сафин заявил, что проект предусматривает полностью частное финансирование.

- Потенциальный инвестор определен, совместно с Российским фондом прямых инвестиций прорабатываются условия заключения инвестиционного контракта. Ведется разработка проектной документации. Ориентировочная стоимость около 1 млрд рублей, – сказал он.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал, что строительство канатной дороги в Казани может начаться уже весной 2016 года. И якобы кабинки для нее уже готовы и хранятся на складе предприятия-изготовителя. Позже появилось сообщение, что строительство канатной дороги в Казани отложили из-за отсутствия денег.

Отметим, что портал ProKazan.ru встретился с генеральным директором Центра точной механики "Казанский перевозъ" Гумаром Кадыровым, который занимается проектом "воздушных трасс" над Казанкой и знает о нем все.

- С какими сложностями столкнулись при проектировании трассы между "Корстоном" и стадионом "Казань Арены"?

- Здесь масса подводных камней, поскольку есть охранная зона Кремля. И мы уже голову сломали над согласованием маршрута трассы, так как куда бы мы не поставили опоры, они будут в зоне видимости Казанского Кремля. Поэтому проект пока "замерз", то есть по нему практически полгода нет никакого движения, - говорил он.

Кстати



Канатная дорога — вид транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.



Технические характеристики подвесной канатной дороги "Корстон"- "Казань Арена"



Горизонтальная длина: 3 км

Скорость на линии: 5 м/сек

Пропускная способность: 1200 чел/час

Направление движения: по часовой стрелке

Расстояние между кабинками: 113 м

Временной интервал подачи кабинок: 30 сек

Время в пути: 9 мин

Количество кабинок: 57 штук 8-местных гондол.