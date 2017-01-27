«Решение близко»: в правительстве РФ сообщили о скором открытии рейсов в Египет

Решение по открытию рейсов в Каир близко, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкиович в субботу.

- Я время называть не буду , но думаю, что по Каиру решение близко, — цитирует "Интерфакс" слова Дворковича.

Ранее сообщалось, что первый после длительной приостановки авиасообщения самолет из Москвы в Каир может отправиться в первой половине февраля.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами. Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.