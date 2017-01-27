Российским туристам разрешат расплачиваться в Турции рублями

Сбербанк запустит систему оплаты в рублях на территории Турции при помощи своей турецкой "дочки" - Denizbank. Об этом на туристическом саммите World Tourism Forum заявил накануне председатель правления Denizbank Хакан Атеш.

По его словам, сейчас Сбербанк и Denizbank работают над внедрением системы оплаты в рублях в секторе туризма и сельского хозяйства. Отечественные туристы, приехав в Турцию, смогут проводить все необходимые операции в банкоматах и кредитных организациях, в российских рублях.

Сегодня некоторые турецкие туроператоры готовы предоставить свои услуги российским туристам, принимая оплату в рублях.

- Мы уже начали продавать туры в России, цены на которые выражены в рублях. Это один из примеров сотрудничества, который будет распространен повсеместно, как только туроператоры и отели начнут конвертировать турецкую лиру и рубль в любую валюту в единую дату, - приводит слова Атеша RNS.