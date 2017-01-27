Щетка, чистящая зубы за секунды и еще 5 самых успешных стартапов ИТ-парка Казани

ИТ-парки Татарстана представили рейтинг выпускников своих бизнес-инкубаторов. Среди лидеров рейтинга молодых ИТ-предпринимателей Челнов – коммуникационная платформа, предлагающая обезопасить переписку российских госслужащих; сервис для интеллектуальной аналитики и прогнозирования покупательского спроса ритейла; онлайн-платформа для мам, позволяющая найти удаленную работу в декретном отпуске.

Среди лидеров рейтинга ИТ-предпринимателей Казани - сервис, помогающий находить и покупать билеты на междугородние автобусы; платформа для управления воротами и шлагбаумами из любой точки мира и зубная щетка, которая чистит зубы за несколько секунд, сообщает "Татар-информ".

Топ-6 резидентов Бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани

1. Электронная система учета. Платформа по автоматическому сбору показаний бытовых приборов учета, таких как электросчетчики, счетчики воды и газа. Комплекс позволит вовремя снять показания, сформировать отчеты для управляющей компании, а также провести оплату за использованные ресурсы. Сервис работает при помощи смартфона.

2. PasstoBus – латформа для пассажиров и автобусных перевозчиков, которая помогает находить и покупать билеты на междугородние автобусы, размещенные перевозчиком. Благодаря платформе пользователи получают актуальную информацию о расписании рейсов, наличии мест и стоимости билетов. Перевозчик же получает пассажиропоток, знает, где нужно посадить и высадить пассажира. Платформа является связующим звеном для пассажиров и перевозчиков-владельцев автобусов.

3. «Клин» – зубная щетка, чистит зубы за несколько секунд. Устройство представляет собой автоматическую зубную щетку.

4. Look4Gate. Решение для управления воротами и шлагбаумами из любой точки мира.

5. Miplants. Моделирование и изготовление индивидуальных имплантов нижней челюсти.

6. Maksat.pro – позволяет структурировать и оптимизировать работу во время подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Топ-5 резидентов Бизнес-инкубатора ИТ-парка Набережных Челнов

1. «Платформа "Кубик"» – российская мобильная коммуникационная платформа с модульной структурой, объединяющая различные по функционалу сервисы. В «Кубике» реализованы и доступны следующие модули: мессенджер, социальная сеть, фотолента.

2. Сервис MINT WHALE – помогает бизнесу автоматизировать обработку больших объемов данных о своих клиентах: интеллектуальная аналитика и прогнозирование покупательского спроса для ритейла, оптимизация склада, увеличение продаж, повышение лояльности клиента.

3. MamaDoma.biz – онлайн-платформа для мам, позволяющая найти удаленную работу в декретном отпуске, а для компаний с женской и детской целевой аудиторией – получить исполнителей SMM-услуг из целевой аудитории.

4. BOXGLASS – сделал технологию виртуальной и смешанной реальности доступной для широкой аудитории. Команда разработала бюджетный вариант очков виртуальной реальности (в связке с мобильным приложением), доступный практически любому жителю страны.

5. iLean – мобильный ERP-терминал, с установленными инструментами бережливого производства. Устройство на базе ОС Android во влагозащищенном, ударопрочном корпусе. Сервис позволяет планировать работу, ставить задачи исполнителям, следить за ходом производства в режиме реального времени, автоматизировать рутинные действия.

Рейтинг составлен на основе анализа историй успеха резидентов. Удачные проекты инновационных предпринимателей отбирали сами команды ИТ-парков. В качестве критерия оценки рассматривалась экономическая эффективность предприятия. Лидеры рейтинга выбраны с учетом истории компании, оценки конкурентоспособности реализуемого проекта, его масштабируемости и коммерческого потенциала.