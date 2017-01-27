В воскресенье на Кремлевской набережной пройдут проводы Деда Мороза

На прощание Дед Мороз обойдет свои владения и устроит фотосессию со всеми желающими

29 января станет последним днем работы новогоднего сказочного городка на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба набережной.

- Наш Дед Мороз уже начал собирать вещи и 29 января покинет Кремлёвскую набережную до следующего года. На прощание Дед Мороз обойдет свои владения, устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе на свою родину, чтобы в течение года набираться сил и следующей зимой снова приехать в Сказочный городок, - сообщается в официальном паблике Кремлевской набережной "ВКонтакте".

Всех желающих приглашают попрощаться с Дедом Морозом и его помощниками Эльфами в 19.00.

Напомним, ко Дню влюбленных на Кремлевской набережной появится другой сказочный городок. Уже с 10 февраля набережная Казанки превратится в самое романтичное место в городе - там появится Аллея влюбленных, Стена признаний и Дерево желаний.

- Также на набережной появятся новые световые инсталляции и необычные фотозоны, - сказала руководитель отдела маркетинга Кремлевской набережной Карина Ситдикова.

Кроме этого, в конце Аллеи появится беседка, в которой будет работать сказочный ЗАГС. Пары смогут заключить брак и получить свидетельство о его регистрации, а также сделать памятное фото. ЗАГС будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 16.00 до 22.00.