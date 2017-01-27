Полицейские Татарстана разыскивают возможных жертв подозреваемого в разбое и грабеже. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, мужчина нападал на людей в Кукморском районе, к тому же он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в Казани и других районах РТ.

Так, известно о нападении на жителей Кукморского района на улице Набережной.

- На улице Набережной с разницей примерно в 15 минут злоумышленник подходил к потерпевшим сзади, наносил удары по голове тяжелым предметом и пытался отнять сумочку, - сообщили в полиции.

Всем, кто, возможно, пострадал от действий подозреваемого, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска МВД Татарстана по телефону 291-31-29 или в дежурную часть отдела МВД России по Кукморскому району, телефон – 8 (8436) 42-70-80.