Сегодня клиенты Татфондбанка проведут согласованный пикет в Набережных Челнах

Сегодня, 28 января, в Набережных Челнах пострадавшие клиенты Татфондбанка проведут согласованный пикет. Разрешение на его проведение было получено два дня назад.

В официальной группе пострадавших вкладчиков в соцсети сообщается, что на пикет должно прийти около 100 человек. Он пройдет рядом со стелой в парке Победы с 12:00 до 14:00.

Кстати, также в группе сообщается о намерении организовать аналогичный пикет в Москве.

Напомним, последний пикет инициативная группа вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка» провела 21 января в Казани в парке Тинчурина. Итогом митинга стала резолюция, которая была опубликована в группе вкладчиков. В первую очередь участники митинга потребовали санации обоих банка.

- Требуем встречи с правительством и президентом Республики Татарстан. Требуем провести расследование и определить виновных в кризисе, а также признать пострадавшими вкладчиками клиентов инвесткомпании «ТФБ Финанс», - говорится в сообщении.

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