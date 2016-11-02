В Татарстане задержаны организаторы подпольного казино, которые работали в пяти квартирах

В Набережных Челнах задержаны организаторы подпольного казино, которые работали в пяти квартирах. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что в пяти квартирах, которые расположены в спальных районах города, были изъяты 44 компьютера и около 50 тысяч рублей.

По данным следствия, незаконная деятельность была организована в августе прошлого года. В целях конспирации подозреваемые проводили азартные игры на короткое время в снимаемых квартирах. При этом клиентскую базу обеспечивали входившие в группу таксисты.

- По подозрению в совершении преступления задержаны семь местных жителей, в том числе трое организаторов незаконных игр. Причастность к совершению преступления они признали полностью, - сказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Как сообщает СКР по РТ, в отношении пяти задержанных судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении двоих - подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.