Последний клип исполнительницы хита «Туган як» презентовали на телевидении

Накануне на башкирском телевидении впервые презентовали последний клип исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Клип на песню «Fүмер буйы көткән бәхетем» («Долгожданное счастье») в последний год ее жизни снял режиссер Азат Садыков.

По словам родственников певицы, клип снимали, когда Василя была на пятом месяце беременности.

- Она постоянно спрашивала – не видно ли живот? Все ли в порядке? При этом она постоянно улыбалась, у нее было радостное настроение. Она буквально светилась, столько в ней было доброты, - вспоминает ее коллега Регина Минибаева.

Напомним, известная татарская певица, исполнительница песни «Туган як» Василя Фаттахова скоропостижно скончалась в Уфе ровно год назад. Ей было всего 36 лет. 27 декабря 2015 года певица родила второго ребенка, после чего оказалась в реанимации в результате возникших осложнений. После нескольких операций она скончалась.

Справка



Фаттахова, Василя Разифовна — народная артистка Республики Башкортостан, народная артистка Республики Татарстан, певица из Башкортостана, исполняющая песни на татарском и башкирском языках. Популярность обрела как исполнительница песни композитора Урала Рашитова «Туган як» на татарском языке. Песня была признана лучшей в номинации «Интернациональная песня» на фестивале эстрадной песни «Хрустальный соловей», а также стала лауреатом в номинации «Лучший хит 10-летия» ежегодного международного фестиваля татарской песни «Татар җыры» в 2008 году.