СК: подозреваемый в убийстве гендиректора застройщика в Казани признал вину

В Казани по решению суда арестован 28-летний мужчина, которого подозревают в нападении на 50-летнего гендиректора и владельца строительной компании «Молком» Игоря Казакова, который скончался в больнице 26 декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

- Причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. В настоящее время выясняются мотивы совершенного преступления и личности соучастников задержанного, - сказали в Следственном комитете.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.