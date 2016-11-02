В Казани мать с двумя детьми отравились угарным газом

В Казани женщина с двумя детьми отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отравлении поступило сегодня в 12.40.

- В одной из квартир по улице Декабристов 34-летняя женщина и ее дети — 9-летняя дочь и 4-летний сын почувствовали себя плохо, - сказали в ведомстве.

На место выехала скорая помощь и сотрудники газовой службы. В результате дети были госпитализированы в ДРКБ, а их мать доставили в 7-ую городскую больницу.

- У мальчика диагностировали ушиб головного мозга. Он упал, когда ему стало плохо, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники газовой службы. Причины возможной утечки газа устанавливаются.