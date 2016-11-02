Казанский аспирант из Китая: «На Новый год мы сжигаем деньги и лепим всей семьей пельмени»

Чжан Дали рассказал корреспонденту портала ProKazan.ru о том, как они сегодня готовятся к празднованию нового года по лунному календарю

Завтра - 28 января - наступит Новый год по лунному календарю. Мы решили узнать, как его будут отмечаь китайские студенты, которые обучаются в Казани.

Чжан Дали приехал в столицу Татарстана четыре года назад и поступил в КХТИ, сейчас он аспирант! Для него новый год наступает дважды: сначала он отмечает его в России вместе с друзьями, а затем улетает к семье в Китай.

- Раньше было непривычно отмечать наступление нового года 1 января, но потом мы привыкли, - рассказывает Чжан. - Сейчас отмечаем Новый год вместе с русскими друзьями. А потом я приглашаю их отметить китайский Новый год.

Как и в России, новогодние праздники в Китае сопровождаются продолжительными каникулами. В этом году большинство китайцев будут отдыхать от работы 7 дней: с 27 января, когда отмечают канун Нового Года до 2 февраля.

- У нас в Китае принято новый год отмечать в кругу семьи, - рассказывает Чжан. - Все родственники приезжают домой, вне зависимости от того, где они находятся.

Во время празднования Нового года в Китае традиционно на ворота и двери приклеивают рифмованные двустишия. Согласно легенде, на досках писали имена двух небожителей, покоряющих демонов, чтобы защитить семью и благополучно встретить наступающий год.

В наше время парные надписи приобрели новый смысл - они славят прогресс общества и повышение уровня жизни.

Типичный подарок на Новый год — хунбао. Это красный конверт с деньгами, который обычно дарят детям или старикам. Чем старше человек, тем больше денег принято дарить.

С деньгами связана и другая традиция: бросать в огонь бутафорские деньги, как дань предкам.

Неотъемлемая традиция китайского нового года - лепка пельменей всем семейством. Но семья Чжана живет на юге, поэтому они делают рисовые шарики.

- Пельмени кушают на севере, - объясняет Чжан Дали.

На новогоднем столе может быть больше 20 блюд.

И если в России нет Нового года без салата оливье, то в Китае на столе обязательно должны быть рыба, свинина, говядина, утка или курица. Либо все блюда одновременно.

И какой же Новый год без салюта, тем более в Китае.

- Салюты и фейерверки у нас запускают всю ночь до самого утра, - рассказывает Чжан Дали. - Салют в Казани тоже красивый, особенно в День Победы, но у нас он продолжительнее.